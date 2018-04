Elecciones 2018: El Bronco afirma no regalará dinero como AMLO.

Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, candidato independiente a la Presidencia de México aseguró que él no regalará el dinero de la gente trabajadora a lo que no trabajan como pretende hacerlo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 su gobierno no hará programas de asistencia social.

“Al huevón nada, al trabajador todo, pero no podemos regalar el dinero. México necesita de los que trabajan, no haré programas asistenciales”.

A su llegada a la Ciudad de México, El Bronco criticó en conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, dejando en claro su desacuerdo con algunas de sus propuestas llamándolo "populista".

“No estoy de acuerdo con que Andrés Manuel regale los impuestos que yo pago. El asistencialismo y populismo destruyen al país. Andrés Manuel quiere regalar el dinero de los que trabajan a quienes no trabajan. Sí hay que ayudar a los que tienen necesidad, pero hay que ponerlos a trabajar”, señaló.

AMLO propuso darle becas de dos mil 400 pesos a jóvenes universitarios que provengan de familias de bajos recursos y también a mencionado en varias ocasiones que los chavos que no estudian ni trabajan, mejor conocidos como niños, serán contratados como aprendices con un salario base de tres mil 600 pesos al mes.

Andrés Manuel declaró en su visita a Fresnillo, Zacatecas, que de igual forma subirá el apoyo a los adultos mayores a mil 400 pesos al mes. Los jubilados del Issste, IMSS y discapacitados también podrán beneficiarse de este apoyo.

Vamos a hacer que los ciudadanos se enteren de lo que hemos hecho y hablaremos de lo que en #México no se habla, los otros candidatos están hablando de fantasías, de lo mismo de siempre. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 11 de abril de 2018

Por su parte 'El Bronco' está a dispuesto a participar en los debates semanales que Meade, el candidato de la coalición 'Todos por México', propuso este miércoles en un mensaje desde Acapulco.

“Está bien, pero obviamente hay que trabajar en la propuesta y yo acepto lo que ellos quieran, en la cancha que quieran”, dijo.

El gobernador con licencia de Nuevo León indicó que de ganar en las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, no invitará a ningún político a formar parte de su gabinete, sino que buscará a ciudadanos expertos para cada secretaría.

Al igual que la otra candidata independiente, Margarita Zavala, ’El Bronco' rechazo el financiamiento público dado por el Instituto Nacional Electoral (INE) ya que no desea gastar el dinero de los mexicanos. Sin embargo, luchará por que la autoridad electoral incremente el tope de recaudación privada del que disponen como independientes, ya que sólo puede recaudar 42 millones de pesos en financiamiento privado de los 429 millones que tiene como tope de gastos de campaña.

Jaime Rodríguez Calderón agregó que durante su visita a la capital de México planea reunirse con youtubers, influencers, con universitarios y empresarios con la finalidad de buscar su apoyo en su campaña presidencial.

El equipo del ex militante del PRI ya cuenta con 50 millones de pesos, sin embargo no explicó cómo obtuvo este dinero ni detalla la plataforma mediante la cual los empresarios o sociedad civil podrán donar dinero a su campaña.

'El Bronco' anunció que el arranque de su campaña será en la ciudad de Monterrey, Nuevo León el próximo sábado acompañado por las redes juveniles que lo ayudaron para reunir las firmas ciudadanas y enfatizó que no convocará a políticos de partidos.

El Bronco no confía en el INE

Jaime Rodríguez Calderón también habló de las acciones que han llevado a cabo tanto del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal, asegurando que en este proceso el árbitro electoral actuó de manera perversa y en complicidad con los partidos, además de dudar de su eficacia.

"No sé si pueda con 50, 60 millones de votos si no pudieron con 7 millones de firmas (...) Si el INE no hace bien las cosas, tenemos un Tribunal que decide las cosas como la ley manda (…) Si yo hubiera violado la ley, el Tribunal me hubiera dicho que no", señaló.

El candidato independiente afirmó que brincará la aduana de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, donde se revisan las irregularidades en el acopio de firmas de todos los independientes.

En su caso, de 2 millones 34 mil 400 apoyos que originalmente envió al INE, sólo 1 millón 209 mil estaban en la lista nominal y 387 mil 897 de estos presentaban inconsistencias.

Al finalizar su menaje en la Ciudad de México, El Bronco aseguró que irá por los indecisos y recaudará más votos que el candidato de AMLO, candidato de Morena, PT y PES.

“Voy a trabajar para tener más votos que él pero los que ya decidieron votar por él así lo harán, que no se preocupe, que no se angustie”, comentó El Bronco.