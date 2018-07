Elecciones 2018: Doodle de Google

de entre un candidato del PRI que no es militante de ningún partido; un proyecto que ha unido a la derecha e izquierda con la promesa de un Gobierno de coalición y un líder social heredero del nacionalismo revolucionario, que se ha presentado como abanderado de la izquierda pero que se alió con los ultra conservadores para impulsar su posición en esta votación. La boleta se complementa, por primera vez en la historia de México, con un candidato sin partido, totalmente independiente y sobre todo muy auténtico. Las elecciones del 1 de julio serán recordadas por ser los más grandes y por haber difuminado, quizá para siempre, el sistema de partidos como se conocía en el país.

Este 1 de julio además de elegir presidente los mexicanos votarán por candidatos a gobernadores, un jefe de gobierno, alcaldes, concejales, regidores, juntas municipales, sindicaturas, senadores y diputados locales y federales.

Así es, la gente saldrá a ejercer su derecho pero con un hartazgo y enojo que no pinta muy bien para aquellos que aunque no han formado parte de un partido o su experiencia no sea tan vasta pueda perjudicarles para siempre. Una ideología socialista puede más que lo que otros tengan que ofrecer.

Algunos creen que estas elecciones presidenciales 2018 en México son las más importantes desde 1910.



Ese año, la reelección del entonces presidente Porfirio Díaz provocó la Revolución Mexicana, que causó la muerte a un millón de personas y cambió la vida del país.

Otros en cambio ven los actuales comicios como una competencia muy reñida, como pocas veces en décadas.

Pero en lo que casi todos coinciden es que este 1 de julio, será un acontecimiento como no había sucedido en casi un siglo.

José Antonio Meade, postulado por la coalición Todos por México formada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con los partidos Nueva Alianza (PANAL) y Verde Ecologista de México (PVEM).



También contiende Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente creada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el PAN.



Y el último contendiente es Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia formada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

Cuatro candidatos presidenciables.



Según el Instituto Nacional Electoral (INE) hay 18.311 puestos públicos en disputa, la primera vez que se eligen tantos en un solo proceso.

