Elecciones 2018: Diego Luna afirma que todos queremos un cambio pero 'tenemos que meter las manos' para lograrlo

Durante una entrevista con Newsweek en Español, Diego Luna aseguró que los ciudadanos deben poner el ejemplo de qué tipo de gobernantes quieren para el país, ya que el cambio debe venir desde la ciudadanía después de las elecciones, el próximo domingo 1 de julio, con la reconstrucción del país.

El actor declaró que los ciudadanos no pueden exigirle a los ciudadanos hasta que no se ponga el ejemplo.

“De qué tipo de gobernantes queremos, cuáles queremos que sean sus prioridades; pero no vamos a poder exigir esto hasta que no sean las nuestras (...) En el fondo todos queremos un cambio, todos tenemos que meter las manos para que eso suceda”.

Luna hizo un llamado para que la ciudadanía sea mucho más crítica con las autoridades, para que se pueda señalar y también celebrar cada una de sus acciones.

Diego Luna lamentó que la actual administración haya ignorado a sus ciudadanos y aseguró que ni él ni nadie quiere volver a vivir eso.

“Vivimos seis años con una administración que no nos escuchó, con un cinismo brutal que decidió ignorarnos y yo ya no quiero estar ahí, yo ya no quiero vivir esa realidad; creo que, digo, yo no conozco a nadie (que quiera eso)”