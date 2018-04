Elecciones 2018: Deportados votarán por primera vez.

Mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto por primera vez en su tierra natal. A esta comunidad se le conoce como Little LA y se concentro desde su llegada en la capital del país.

“No somos ni de aquí, ni de allá… entonces, ¿de dónde somos?”.

Esta es la reflexión que hizo Jamie Leyva el claro ejemplo de esta caso, ya que es una mexicana de 22 años que ha vivido en EU casi toda su vida. Entro a nuestro vecino del norte de ilegal y en su larga estancia ha radicado en lugares como Iowa, Nueva York, Illinois y Wisconsin.

Jamie dejó de estudiar para empezar a trabajar en una fábrica de bolsas de plástico hasta fue obligada a regresar junto a sus padres y a su hermano en una redada migratoria. Sin embargo, a su regreso descubrió que era mas estadounidense que mexicana.

“No conocía la cultura, no sabía quién era Benito Juárez ni Pancho Villa, no conocía el himno nacional”, comenta Jamie.

A pesar de eso, tanto ella como miles de mexicanos que fueron deportados al país, tendrán la oportunidad de votar por primera vez en las elecciones del domingo 1 de julio por varios cargos públicos incluyendo el de la presidencia de la República.

“Después de tantos años, mi opinión va a contar y por fin voy a ser parte de las decisiones políticas de mi país. Pero mi familia y mis amigos me desaniman, me dicen que para qué voto si todos los políticos son rateros”, comenta Jamie.

Deportados mexicanos en la comunidad de Little LA.

El Barrio llamado el pequeño Los Ángeles o Little LA, como es bien conocido se ha convertido en un refugio para los mexicoamericanos. A su llegada la mayoría es atraída por los call centers, trabajos donde su habilidad bilingüe es bien retribuid, después se ven inmersos en una comunidad que ya no se escandaliza por el spanglish, los pantalones bombachos ni los tatuajes.

“Aquí nos sentimos más cómodos, podemos ser nosotros mismos”, cuenta Abraham Quintero, quien vivió 17 de sus 23 años en Indiana.

Little LA no es un gueto de expatriados, es una comunidad de mexicanos que asume una identidad propia y que comparte obstáculos y vivencias por las que han pasado a lo largo de su vida. En pocas palabras, es un espacio para los que se fueron y regresaron.

No creen en el cambio en México

En Little LA los habitantes opinan que quede quien queda en la presidencia de México, las cosas seguirían igual.

“El PRI, el PAN, Morena son lo mismo, uno que no anda en la política tiene que seguir con lo suyo y luchar, ni modo escribir una carta al presidente contando que tienes problemas”, afirma Rodolfo García con tono desanimado, habitante de Little LA.

Por su parte Alejandra Martínez de 29 años confiesa con un ligero acento texano:

“We are doomed, da igual quién gane o pierda, no creo que vaya a cambiar nada, solo escucho cosas malas de todos los candidatos”.

Israel Concha, fundador de New Comienzos, asociación que se dedica a apoyar a los binacionales explica que tan solo en Estados Unidos hay 20 millones de votantes potenciales, un porcentaje importante que podría inclinar la balanza a favor de cualquier candidato presidencial en México, sin embargo solo se ha materializado en menos de 10 mil electores que viven en el extranjero. La cifra es inferior a los 152.000 mexicanos que fueron deportados tan solo entre enero y noviembre del año pasado.

“Habla en español, ve el nopal que tienes en la frente, son todos unos vagos, pandilleros; en la era Donald Trump los que están allá tienen que aguantar a muchos hillbillies, rednecksy gente racista, pero los que regresamos tenemos que lidiar con los mismos comentarios en México”, asegura Concha.

Los mexicoamericanos no habían tenido ningún migrante que los representara en el área política del país hasta febrero de este año. El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador García, fue le primero en llegar a un acuerdo con el Congreso como suplente.

“No se ha hecho lo suficiente para apoyar a los dreamers y a los repatridos, nos sentimos engañados por el Gobierno federal y local, jamás hemos tenido su apoyo, solo cacaraquean y al final del día, nada. No he escuchado de ningún candidato propuestas para los migrantes, solo pedimos una oportunidad”, reclama Concha, que como muchos participará por primera vez en una elección a los 38 años y aún no sabe por quién.

AMLO tiene a los deportados mexicanos ganados.

Sin embargo algunos ya tienen su decisión tomada, como Frank Hernández, de 34 años, que trabaja en una peluquería muy famosa en Little LA. Pero dejó atrás a su familia en Chicago al ser deportado, 5 hijos, de los cuales no solo conoce a la menor por fotos.

“Voy a votar por López Obrador, él ha luchado por tener una oportunidad y creo que se la merece. Creo que a Anaya le falta experiencia y no me llama la atención”, comenta sobre los candidatos presidenciales.

AMLO parece tener bastantes seguidores también del otro lado y cierta fama entre los mexicanos deportados, ya que para muchos, él representa el cambio que busca todo el país. Oswaldo Báez de 25 años es un claro ejemplo:

“Voy a votar por ya sabes quién, él dice que no nos va a robar y ya tiene una idea de cómo va a gobernar. La nación está muy enojada con todos los partidos y no será fácil que un político traicione al país otra vez”, dice Oswaldo Báez.

De todos los habitantes de Little LA, la mayoría sueña con poder volver algún día para recuperar la calidad de vida que tenían, sus empleos y a la familia que dejaron. Para muchos su cuerpo está en México, pero su corazón y pensamientos están en EU.