Elecciones 2018: Debate presidencial basado en corrupción.

El primer debate presidencial que se llevara a cabo el domingo 22 de abril tocará el tema de la corrupción que si vive en México y será punto crítico para los candidatos rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

México tiene problemas universales que han sido una constante a lo largo de su historia, sin embargo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el tema de corrupción cobro una gran importancia, sumado al incremento en la violencia e inseguridad nacional.

Javier Risco, en su programa Así las Cosas en WRadio, hizo una serie de entrevistas sobre el tema, haciendo énfasis en aspectos indispensables que los mexicanos esperan del próximo presidente de la República, en donde la corrupción se convirtió en uno de los principales reclamos de los ciudadanos.

En el actual gobierno del PRI, la impunidad y la corrupción han sido característicos, involucrando no solo a funcionarios cercanos a Enrique Peña Nieto, sino también al mismo presidente, quien con el escándalo de la 'casa blanca' y los presuntos sobornos en su campaña, provenientes de la trama internacional de moches conocida como Odebrecht, no ha logrado limpiar la imagen del partido que representa.

Esto es lo que tenemos que ver del debate

En entrevista Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explica en que nos tenemos que fijar en el debate presidencial referente a las propuestas de los candidatos en materia de corrupción.

“Lo que es inaceptable es que nos digan o nos propongan cosas que ya existen en la ley. Y revisando las plataformas de los candidatos, no me lo van a creer, pero hay muchos asuntos que ya existen. Por ejemplo, una Ley de Conflicto de Intereses: ya está la Ley General de Responsabilidad, la Ley 3de3, que incluye el tema de conflicto de intereses. Lo podrías revisar, lo podrías perfeccionar, pero no puedes proponer como nuevo algo que ya existe”.

Sobre la desaparición del fuero local: “El fuero local ya desapareció en 14 estados de la República y es sólo para delitos del orden común. Pero no explican que sí se necesita fuero o protección para la función, si eres el gobernador del Banco Central, si eres el titular de la Secretaria de Hacienda durante tu función, porque lo que el fuero protege es la función, no protege a la persona. Tendrían que ser muy honestos con la opinión pública y decirles: miren, en todos los sistemas políticos del mundo hay protección de ciertas funciones, porque si no imagínate”, explicó el especialista.

“Hablan de la muerte civil a los servidores públicos; eso es solamente cambiarle el nombre a la inhabilitación de los servidores públicos, eso ya existe hoy. La ley contempla la inhabilitación de hasta 20 años para servidores públicos que cometan un delito en materia administrativa”, dijo.

“(Un avance sería) que renuncie el presidente de la República a controlar la Procuraduría General de la República, porque podrían no tener fuero, pero si tú controlas a la PGR nunca van a iniciar acción penal en tu contra. Este debate sobre la Fiscalía independiente sí es un tema de quiebre entre los candidatos, sí es un rasgo que distingue posturas, porque estarías diciendo: ‘Yo voy a renunciar a controlar una de las piezas más utilizadas políticamente en la historia de este país, que es la PGR. Y voy a darle independencia suficiente’. Es reconocer que el fiscal tiene que ir contra quien sea, eso es lo que distingue a nuestro país, lamentablemente, de lo que está pasando en América Latina con el caso Odebrecht”.

“Otra cosa importante es dónde van a poner el control del combate a la corrupción (…). Tres cosas muy sencillas: primero, cómo la prevenimos. Prevenir es tener tecnología, inteligencia, análisis de riesgo, es mostrar que tú entiendes bien cómo funciona el gobierno y que vas a cuidar, por ejemplo, los contratos gubernamentales (…). El otro tema es concentrarse en ciertos sectores, como las compras de salud, la obra pública… Y la otra es cómo vas a asegurarte de enfrentar la corrupción en las entidades federativas y en los municipios del país”.