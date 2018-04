Elecciones 2018: Construcción de NAICM no es tema electoral

Para los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y de Turismo, Enrique de la Madrid, no es debatible la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y este tema no pertenece a la agenda de las elecciones del próximo domingo 1 de julio de 2018.

Y es que en un contexto de campaña electoral por la Presidencia de la República, el proyecto de la terminal aérea se trata de un tema técnico, que no debe inmiscuirse en política.

"Yo no sé por qué los políticos se meten en el aeropuerto pues es un tema absolutamente técnico: dónde poner un nuevo aeropuerto, cómo construir un nuevo aeropuerto es un tema de técnicos. Y la verdad la política si no siempre ayuda en algo que por lo menos no los descomponga", comentó De la Madrid.