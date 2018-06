Elecciones 2018: Cómo asistir al cierre de campaña de AMLO en el Azteca

El cierre de campaña del candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se realizará este 27 de junio en el Estadio Azteca, por lo que si estás interesado en asistir al evento, es importante tener la siguiente información.

La coalición Juntos Haremos Historia ha difundido un volante con las instrucciones para poder tener acceso al estadio en donde se llevará a cabo el cierre de campaña del candidato presidencial, y donde participarán, hasta ahora confirmados, Belinda, Eugenia León y Margarita, 'la Diosa de la Cumbia', y otros artistas.

La coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier señaló que nadie podrá poner los voletos a la venta ya que serán completamente gratuitos y se entregarán en cuanto se abran las puertas del estadio a las 4 de la tarde a las personas que estén ahí presentes.

También informó que la logística y la seguridad estará a cardo de la administración del estadio, quienes determinarán el límite de personas que podrán entrar al evento y los lugares a los que tendrán acceso.

“La responsabilidad corre a cargo de los organizadores, de quienes administran el espacio, y ellos son los que saben cuál es el cupo que permite legalmente para el cuidado de las personas. Ese dato (la capacidad de las personas que podrán asistir) yo no lo sé, porque no sé cuál es el que permite Protección Civil a ellos, pero ellos serán los encargados de esa parte. Cuando ellos digan: el cupo está lleno, hasta aquí llegas, ya no podrán entrar, ya no se podrá hacer”.