Elecciones 2018: Cárdenas no apoyará ninguna campaña conservadora.

Cuauhtémoc Cárdenas, expresidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció por medio de su cuenta personal de Twitter que no apoyará ninguna campaña conservadora rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, que no busque impulsar una reversión de la contrarreforma constitucional en materia energética.

Cárdenas ha expresado sus inquietudes en el tema desde el periodo de precampañas, cuando comentó que votaría por el candidato a la presidencia de México que buscara revisar el tema de la reforma energética.

"En lo nacional no apoyaré a ninguna campaña conservadora. Solo votaré por quien se comprometa a impulsar reversión de la contrarreforma constitucional de los artículos 27, 25 y 28 en materia energética", escribió en Twitter.

En lo que respecta a los candidatos para la Ciudad de México, la candidata Alejandra Barrales de la alianza 'Por la CDMX al Frente’ publicó una foto con el expresidente del PRD en la cual reiteró que el ingeniero dio un giro definitivo hacia la democracia debido a su ejemplo para varias generaciones.

Como respuesta a la publicación de la candidata y a las insinuaciones de que Barrales ya tenia el apoyo del político, Cárdenas explicó que las fotografías no significan que ella tenga su apoyo a una propuesta y aclaró que votará por el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón.

"No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX, votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón."