Elecciones 2018: Candidato del partido Verde ‘cambia de bando’ para apoyar a AMLO

El candidato del PVEM al Senado de la República por Puebla, Juan Carlos Natale López, renunció a su nominación y militancia para sumarse al proyecto político promovido por Morena y Andrés Manuel López Obrador.

El candidato estaba postulado a un puesto en Puebla, y aseguró que renunció a su partido dice que su voto también será en favor de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, a la gubernatura de Puebla y presidencia de México, Miguel Barbosa y Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que estaba en el cuarto lugar de las encuestas, por lo que decidió sumarse a los candidatos de Morena, Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo.

Mencionó que su única petición para el partido Morena, es que adopte sus propuestas que impulsó como candidato del PVEM a senador de la República.

El ahora ex candidato al Senado, Juan Carlos Natale López aseguró que su declinación en pleno debate a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, se debió a un acto de sensatez y no de oportunismo político.

“Desde hace un mes estuve reflexionando sobre mi campaña y pues me di cuenta que no me iba alcanzar para colocar mis propuestas que yo traigo, por ello, valoré opciones y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es el mejor”, sostuvo.