Elecciones 2018: Así abordaron la corrupción en el debate los candidatos

¿Cómo ofrecen enfrentar a la corrupción los presidenciables?. Una Fiscalía independiente y autónoma, una cárcel especial y un Ministerio Público autónomo son algunas de las propuestas de los candidatos a la Presidencia en este primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 1 de julio de 2018.

El candidato de la alianza 'Todos por México', José Antonio Meade, propuso que el combate a la corrupción debe desdoblarse hacia el Ministerio Público y su autonomía y recurrir a la aplicación de la 7 de 7.

Por otro lado, agregó que el SAT, Hacienda y el INE deben ser parte del sistema nacional anticorrupción.

“Lo que más nos indigna como sociedad es la corrupción. En mi familia me educaron en valores. No basta con hablar de honestidad, hay que ser honesto y demostrarlo: en mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves industriales”, detalló Meade.

En su participación, el candidato por la vía independiente Jaime Rodríguez, 'El Bronco', dijo que es necesario castigar a los políticos corruptos y que se debe implementar la figura de un fiscal autónomo, electo por la sociedad.

“Necesitamos 'mocharle' la mano al que robe en el servicio público”, señaló el independiente.

“En Nuevo León tenemos un fiscal anticorrupción autónomo, que lo decidió el Congreso y no, no tengo ningún diputado en el Congreso”.

'El Bronco' dijo que propone que sea una comisión de Ciudadanos, la que haga las propuestas como sucedió en Nuevo León.

El candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, dijo que se debería gobernar con el ejemplo porque no existe una banda que robe tanto como "los políticos corruptos", por lo que la corrupción se va a limpiar de arriba para abajo.

También mencionó la creación de una Fiscalía independiente con un fiscal propuesto por el Congreso.

“Los políticos corruptos se roban 500 mil millones al año de presupuesto, no hay ninguna banda que robe tanto”.

“Vamos a limpiar de corrupción en el gobierno de arriba para abajo como se barren las escaleras y terminar con los privilegios" , agregó López Obrador.

AMLO aclaró que no se opone a una Fiscalía independiente: "No queremos es que siga la farsa de simular (...) Queremos un fiscal, pero no que sea nombrado por el presidente, sino por el Congreso pero a propuesta, con la presentación de una terna de gente honorable”.

Margarita Zavala, candidata por la vía independiente, dijo que su proyecto va por una cárcel especial en la que se encuentren las personas del crimen organizado y los acusados de corrupción.

"Que compartan cárcel, porque han hecho daño al país, muchos querrán meter ahí a sus candidatos", aseguró.

El candidato de la alianza 'Por México al Frente', Ricardo Anaya, sostuvo que se tiene que reformar el artículo 108 constitucional, para que el presidente de la República sí pueda ser juzgado durante el tiempo de su cargo.

Eliminar el uso de efectivo en todas las transacciones del gobierno fue otra de sus propuestas así como la cárcel y muerte civil hacia los corruptos.

Finalmente dijo que la corrupción se va a terminar con una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción, autónomas e independientes.

“Hoy la corrupción mata, ahí está el caso del socavón donde perdieron la vida un padre y un hijo, el caso de Javier Duarte que trataba agua destilada para niños con cáncer para robarse el dinero.

"He recorrido todo el país y los reclamos son siempre los mismos (...) y la respuesta es ‘que no hay presupuesto’, sí hay dinero, el problema es que se roban el presupuesto público".