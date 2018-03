Elecciones 2018: Andrés Manuel López obrador propone ministerio público para debate entre Meade y Anaya.

Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones de sus contrincantes José Antonio Meade y Ricardo Anaya sobre la exigencia de tener un debate en intercampañas.

“Que debata Meade con Anaya para ver todo lo que tienen pendiente, que arreglen sus cosas. Nosotros no nos vamos a confrontar”

De igual forma el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia le pidió respeto al panista referente al tema y al reto de debatir.

“Se llevan fuerte. Yo nada más les pido que me respeten, eso de que me faltan pantalones, como dicen los jóvenes, eso sí calienta. Yo ya decidí que no me voy a confrontar, la gente no quiere los pleitos. Ellos son muy peleoneros, hasta me llama la atención, no sé qué les está pasando”, afirmó.

López Obrador dejó en claro durante una entrevista frente a empresarios que no caerá en esta guerra que tiene Anaya del PAN ni con Meade candidato del PRI, todo esto con la finalidad de dejar a los inversionistas tranquilos y darles confianza. A sus contrincantes les dijo que “ya dejen de estarse cuestionando, criticando, ya no se amenacen, que arreglen sus cosas con urbanidad y que debatan ellos”.

“Que vayan también al Ministerio Público, ahí no a debatir sino a declarar…”, añadió Andrés Manuel.

Por su parte, Ricardo Anaya opinó este domingo sobre la resolución del TEPJF en temas de validación de debates entre los candidatos presidenciales durante el periodo de intercompañías para poder hacerle la invitación a López Obrador.

“Vamos a ver si el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos en un debate”, dijo Anaya en su registro como candidato ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Este lunes, en su visita a Zacatecas, el exjefe de gobierno fue entrevistado sobre el tema cuando se disponía a reunirse en privado con un grupo de empresarios.

El morenista en su visita al estado de Zacatecas habló sobre un post en redes sociales que dice: “Mis asesores, los rusos de Tuxtla Chico, Tepetitán, Catemaco, Zacapoaxtla, Tlaxiaco, La Yesca, Mocorito, Imuri, Bácum y de muchos otros pueblos, me recomiendan no pelearme y nos ha ido requetebién”.Y aprovecho para poner una imagen sobra la última encuesta electoral que Andrés Manuel encabeza por 15 puntos de ventaja contra su mayor oponente en representación del PAN, PRD, MC

Mis asesores, los rusos de Tuxtla Chico, Tepetitán, Catemaco, Zacapoaxtla, Tlaxiaco, La Yesca, Mocorito, Imuri, Bácum y de muchos otros pueblos, me recomiendan no pelearme y nos ha ido requetebién. Miren esta encuesta. pic.twitter.com/uGUQXNYeJq — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 12 de marzo de 2018

“Estoy señalando que le hago caso a mis asesores rusos de todos los pueblos de México que me piden que ya actúe con serenidad, que no me enoje. Además, están preocupados por mi salud, que no me altere, que no caiga en ninguna provocación, que siga haciendo propuestas, que lo más importante es dar respuesta a las necesidades que tiene la gente y que demos a conocer cómo vamos a sacar a México del atraso en que se encuentra”, explico Andrés Manuel.

Afirmó que la manera en que se le ha pedido que debata ha llegado a ser machista y el es puro amor y paz:

“No me puedo pelear, aunque me estén retando. Me están retando hasta con malas formas, de manera machista… muy machista eso. No, no, no, no, no. Amor y paz. Quién sabe por qué están tan desesperados… Me quieren echar montón, me quieren trampear, pero mis asesores los rusos de Catemaco y Zacapoaxtla me dicen que no caiga yo en ninguna provocación: Andrés Manuelovich, tú tranquilo, ahí llévatela poco a poco, como pateando un bote, poco a poco”, dijo.

Referente al anunció que hizo la candidata independiente Margarita Zavala sobre que renunciará al financiamiento público para su campaña, el candidato de Morena comento “muy bien” y continuó con el tema de los debates.

Estoy renunciando a los 7 millones de pesos de financiamiento público asignados a candidatos independientes; me voy a financiar con aportaciones como lo hice mientras buscaba firmas: @Mzavalagc — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 12 de marzo de 2018

Opinó sobre Trump y Peña

Andrés Manuel también opinó sobre la supuesta llamada entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de la República Enrique Peña Nieto en donde este último le pide una declaración para negar la construcción del muro fronterizo.

“Sería muy bueno dar a conocer la llamada para tener todo el panorama completo, así como ya Donald Trump dio a conocer fragmentos de esa llamada. Sé, porque tengo mis gargantas profundas, que fue muy ríspida y que no fue amigable y que por eso se suspendió el viaje y por eso declaró Trump que no iba a visitarlo Peña Nieto”.

Al respecto el tabasqueño admitió que el gobierno de Peña Nieto sigue negándose a que los mexicanos paguen el famoso muro y que se ha tenido un avance en el tema, también aseguró que “ha faltado más acción” al respecto y que cuando llegue a Los Pinos unos de sus principales objetivos será hacer un lazo de amistad con Trump.

“Lo vamos a hacer entrar en razón; no queremos muros. Y si insisten en el muro, vamos a acudir a instancias internacionales para defender a los mexicanos sobre todo los derechos. Pero primero agotaremos todos los recursos que tiene la diplomacia y la política, vamos a convencerlos de que no hace falta muros, que es mejor una relación para el desarrollo de las dos naciones, se puede respetando la soberanía de cada país”, aseguró.

López Obrador mencionó que Trump tiene que entender que si trata mejor a los mexicanos y deja de insultarlos tendría una respuesta positiva por parte del pueblo estadounidense y no al revés.

“Yo sostengo que eso no le conviene y además no es una política de Estado recomendable a ningún gobierno”, dijo.

El nuevo aeropuerto lo trasladará a Santa Lucía.

Andrés Manuel López Obrador enfatizó en que uno de sus estrategia para ganarse la confianza de empresarios e inversionistas será continuar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con la finalidad de ahorrarle al pueblo los 140 mil mdp de la construcción del nuevo Aeropuerto que se planea construir en Texcoco, por lo que anunció se harán dos pistas nuevas en la base militar de Santa Lucía

Explicó que los terrenos en Texcoco “los vamos a utilizar en otras cosas, ya estamos trabajando con ese propósito, vamos a llevar a cabo esa transferencia (para) resolver el problema de la actual saturación del aeropuerto gastándonos cuando mucho 40 mil millones y no 240 mil millones, ahorrándonos muchísimo dinero, pero respetando los contratos de construcción”.

Por lo que pidió a los inversionistas que adquirieron bonos y a las empresas que tiene los contratos referentes a la construcción que no se preocupen.

“Van a tener esos contratos, se van a respetar, pero esos volúmenes de obra en Texcoco se van a trasladar al aeropuerto militar de Santa Lucía”, anunció.

De igual forma comentó que su gobierno respaldará a los inversionistas que adquirieron dichos bonos.

“Tengan confianza porque el gobierno federal va a respaldar esos bonos, no van a perder, se van a respetar esos bonos y no van a ser afectados. Vamos a ahorrar porque no podemos hacer obras faraónicas, costosísimas y no puede haber corrupción y vamos a resolver el problema sin afectar a los inversionistas. Estoy dando la garantía desde ahora de que están seguras esas inversiones”, reiteró.