Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador sube en las encuestas.

Andrés Manuel López Obrador líder en las encuestas, Meade logra el segundo lugar y los indecisos pasan del 28% al 16% después de precampañas.

Después del periodo de precampañas de los aspirantes presidenciales para las elecciones 2018, los electores que se encontraban indecisos con respecto a su voto bajaron en porcentaje de un 28% a un 16%.

El candidato de la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó una ventaja de 30 puntos, 5 puntos más arriba que en las encuestas anteriores poniendo en alto a Morena, al Partido Encuentro social y al Partido Del Trabajo según una encuesta realizada por el Heraldo.

Por su parte José Antonio Meade, candidato por la coalición Todos por México paso de los 22 a los 25 puntos en el último sondeo, sumando voto a favor en representación de Nueva Alianza, el partido Verde Ecologista y por supuesto el Partido Revolucionario Institucional.

De igual forma Ricardo Anaya, aspirante presidencial del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática que conforman la coalición Por México al frente, en la encuesta realizada del 24 al 27 de febrero logró 23 puntos.

Encuesta realizada por El Heraldo de México/Suasor Consultores.

Anaya tenia el 20 por ciento de los votantes a su favor de acuerdo a la encuesta anterior publicada el 31 de enero por el Heraldo de México.

Referente a que tanto son conocidos los 3 candidatos por le pueblo mexicano sus porcentajes también subieron, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el que más ubican y paso de 95 a 99 por ciento, Anaya se mantiene en segundo lugar con 96 por ciento subiendo 4 puntos y Meade pasó del 89 al 95 por ciento.

Encuesta realizada por El Heraldo de México/Suasor Consultores.

Hablando ahora de los candidatos independientes Margarita Zavala con trabajo llegó al 3 por ciento, El Bronco como se le conoce a Jaime Rodríguez obtuvo el 2 por ciento y los demás obtuvieron el 1 por ciento restante.

A pesar de las cifras obtenidas, la mayoría de las personas encuestadas afirman que su decisión en cuento al voto podría cambiar dependiendo de lo que ocurra en el periodo de campañas el cual empieza el 30 de marzo.

Solo el 64 por ciento de la población encuestada aseguro que su decisión ya esta tomada y se mantendrá hasta el día de las elecciones 2018. El 11 por ciento restante no dieron su opinión al respecto o mencionaron que todavía no sabían por quien votar y del 38 por ciento de la gente de la muestra original de la encuesta no se dejó entrevistar.

Las personas que participaron en dicho ejercicio tenían que tener ciertas características como tener mínimo 18 años, vivir en el hogar seleccionado y tener un nivel de confianza del 95 por ciento. Al final fueron mil 100 las entrevistas realizadas y el margen de error fue de +/- 3 por ciento.