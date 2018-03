Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador presenta un Plan B pare el nuevo aeropuerto.

En Zacatecas el candidato que hasta el momento va arriba en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador llamó a los empresarios que participan en la construcción a tener confianza en el gobierno federal ya que, a pesar de que se cancelará la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se respetarán los contratos.

“Los que tienen esos contratos no tienen por qué preocuparse. Van a hacer ese mismo volumen de trabajo pero en el aeropuerto militar de Santa Lucía”.



Andrés Manuel se refirió también a los inversionistas que adquirieron bonos para la construcción del NAICM); a ellos, les dijo que no van a ser afectados ya que se van a respetar sus inversiones.



Previo a una reunión con empresarios zacatecanos, López Obrador dijo que se construirán dos pistas en la Base Militar de Santa Lucía y que continuará en operación el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Con esto, aseguró que se resolverá la saturación de la terminal aérea “gastando 40 mil millones y se van a respetar los contratos de construcción”.

“Se van a respetar esos bonos y no van a ser afectados. Vamos a ahorrar porque no podemos hacer obras faraónicas y vamos a resolver el problema sin afectar a inversionistas. Esa es una noticia que quiero transmitir para que no haya nerviosismo”, dijo Andrés Manuel.