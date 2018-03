Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador pide a Peña Nieto detener contratos petroleros.

En el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera, Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que después de su triunfo electoral, solicitará a Enrique Peña Nieto detener los contratos entre el gobierno y empresas privadas en materia energética.



“Sobre todo voy a pedirle que ya se detenga la entrega de las costas de Yucatán y de Quintana Roo, que no deben utilizarse para la explotación petrolera porque se trata de una de las regiones turísticas más importantes del país, el turismo, que ha crecido y que no debe de destinarse esa región del país para la explotación del petróleo, para evitar que haya contaminación y se aleje el turismo. Voy también a pedirle que no se entreguen campos petroleros ni en tierras ni aguas someras”, apuntó Andrés Manuel.