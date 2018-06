Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador no privatizará el agua.

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la coalición “Juntos Haremos Historia”, aseguró que los 10 decretos firmados por el actual presidente Enrique Peña Nieto, donde se privatiza el agua serán eliminados cuando AMLO gane las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

“Ese decreto que acaban de firmar para privatizar el agua va para atrás porque no es una ley, es un decreto del titular del Ejecutivo, eso no se va a permitir. Esos madruguetes no se aceptan”, dijo este martes en un mitin en Culiacán, Sinaloa.