Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador listo para guerra sucia.

Después de la terrible emboscada contra el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador afirma que para la “guerra sucia” que está preparando el gobierno federal de la mano del PRI en su contra está más que preparado para enfrentarla.

El aspirante presidencial de Morena asegura que en el gobierno del ex presidente de México Vicente Fox, el PAN le hizo lo mismo que ahora el tricolor le está haciendo a Anaya con tal de ganar.

AMLO dijo:

“No hay que olvidar quién estaba en el gobierno. A mí me aplicaron la misma los del PAN. Yo no quiero que se la apliquen a nadie. Lo único que estoy pidiendo es que se investigue a fondo a Anaya y a José Antonio Meade, nada más. Y la recomendación es que no se vayan a hacer daño”