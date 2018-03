Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador frenará contratos del aeropuerto con amparos

El candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador y su equipo busca frenar legalmente la firma de contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), mediante amparos.

"Se va a presentar amparos para que se detenga la entrega de contratos, están entregando contratos para comprometer al próximo gobierno, amarrarnos de las manos. Que no tengamos recursos para no hacer nada y que estemos pagando por las pillerías que se están contratando actualmente".

Esta tarea quedaría a cargo de la exministra Olga Sánchez Cordero y el ingeniero Javier Jiménez Espriú, que fueron designados como secretarios de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes (SCT), en caso de ganar las elecciones.

"Es vergonzoso que a tres meses de la elección sigan comprometiendo presupuesto a futuro. Están dando contratos par comprometer contratos a 20 años" Andrés Manuel López Obrador

López Obrador aseguró que "se está analizando si procede el amparo para ir a un juzgado del poder judicial a presentar el amparo o es una instancia administrativa como la Secretaría de la Función Pública. Ni el caso del aeropuerto ni en el caso de las entregas de las costas de Yucatán y Quintana Roo para la explotación petrolera".

El candidato ha sido muy insistente en que el aeropuerto sea construido en Santa Lucía, Estado de México, aunque este jueves Eduardo Sánchez, vocero presidencial y Grupo Aeropuertuario de la Ciudad de México lo han calificado como no viable.

El Director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, ha declarado que la obra ya está avanzada y dio la estimación del costo final:

“Tenemos 140,000 millones de pesos licitados y contratados para el Nuevo Aeropuerto, a finales de año serán 190,000 millones [de pesos] y calculamos que el costo final será de 13,000 millones de dólares”

Después de reunirse con integrantes del Consejo de la Comunicación, Andrés Manuel López Obrador comentó que la construcción se terminaría hasta el 2025 y no en 2020 como fue planeado, por lo que su administración, si gana las próximas elecciones, estarían pagando deudas.

Aunque ha recibido comentarios acerca de la incertidumbre generada entre los inversionistas, López Obrador prefiere eso a ser cómplice de la corrupción y aseguró que ni siquiera han informado que se cerrarán dos aeropuertos, el Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la Base Militar Aérea de Santa Lucía:

“La gente se sorprende cuando hablo de esto, porque no sabe que se van a gastar 250 mil millones de pesos, no sabe que se puede resolver el problema con 50 mil millones y que nos podríamos ahorrar 200 mil millones. Hasta los militares de la Fuerza Aérea están en contra. No lo pueden decir abiertamente, pero me han hecho llegar opiniones que no quieren que se cierre la base aérea de Santa Lucía”