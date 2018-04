Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador firma 'Plan de Ayala 2.0'.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', firmó este martes en su visita a Zacatecas el 'Plan de Ayala 2.0', con el cual aseguró apoyara al rescate del campo mexicano si ganas las elecciones del domingo 1 de de julio del 2018.

El Movimiento Campesino en apoyo al proyecto de Regeneración Nacional, propone el Plan de Ayala Siglo 21, quienes junto a AMLO apoyaron la propuesta el día del hoy, la cual busca garantizar los derechos de los campesinos e impulsar la producción agrícola en el país.

En Jeréz, Zacatecas, Andrés Manuel afirmó que de ganar la Presidencia de la República buscará que México ya no le compre a otros países lo que consume, con la finalidad de que se convierta en un país autosuficiente.

“Vamos a apoyar la actividad productiva del campo y un viraje de la política económica que se ha venido imponiendo. Va a consistir en que ya no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos”, señaló.

López Obrador anunció en la firma del plan que su gobierno subsidiará a los productores y buscará que las políticas públicas lleguen al sector agrícola.

“Vamos a buscar el mecanismo para que ese apoyo llegue de manera directa al productor, para que no se quede en manos de intermediarios o coyotes, que no se fomente la corrupción con el propósito de apoyar a los productores”, dijo el candidato de Morena.

Esta no es la primera vez que AMLO toma acciones en pro del campo, en el 2012, durante su campaña en Torreón, también firmó el 'Plan de Ayala del siglo XXI’, con el que se comprometía a garantizar los derechos de los campesinos, aumentar sus salarios y a reactivar la agricultura y ganadería en México si llegaba a los pinos.

"Los campesinos son dueños de más de 100 millones de hectáreas… Por eso estamos firmando este acuerdo para que cese, se termine, el menosprecio, el abandono al campo y empecemos una nueva etapa” aseguró Andrés Manuel.

El plan de Ayala 2.0 dice que la Sedesol ya no se ocupará de actividades asistenciales, sino de impulsar acciones productivas como lo es la recuperación del campo, ya que según el candidato a la presidencia en la actualidad sólo se la pasa “repartiendo despensas y migajas” y el gobierno con eso se "roba los votos".

De igual forma AMLO usará el fertilizante orgánico como apoyo y planteo que los campesinos contarán con subsidios, se les otorgarán créditos para la agricultura y la ganadería, se sembrarán un millón de hectáreas en el sur y sureste del país de árboles frutales y maderables y para los campesinos que se dediquen a producir alimento el fertilizante será gratuito.

De igual forma el abanderado de la alianza conformada por Morena, el Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, reitero su plan de de descentralizar la administración federal.

"La Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) ya no va a estar repartiendo despensas, repartiendo migajas, dádivas. La Sedesol va a impulsar actividades productivas, ya no va a ser lo asistencial, sino la producción. Esa secretaría va a estar funcionando, en la descentralización, en Oaxaca porque ya no van a estar todas las secretarías en la Ciudad de México", afirmó AMLO.