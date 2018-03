Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador dice ya no será “la mafia del poder”, sino ”la cúpula del poder”

“La mafia del poder” ahora será llamada “la cúpula del poder o los más beneficiados”, dijo el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión la tomó porque no quiere caer en provocaciones a petición de sus simpatizantes, comentó en su visita a Sonora tras reunirse con simpatizantes del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Lo que antes llamaba yo a ‘la mafia del poder’, pero ahora la gente no quiere que yo me pelee, que no esté cayendo en ninguna provocación, pues ahora le llamo ‘la cúpula del poder o los más beneficiados’”, comentó López Obrador.