Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador da voto de confianza a Peña Nieto.

El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador celebró gustoso el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto de no intervenir en el proceso de la sucesión presidencial del próximo domingo 1 de julio, al no ser su deseo engancharse "en los dimes y diretes" que han surgido entre la PGR y los contendientes del PRI, José Antonio Meade y del PAN, Ricardo Anaya.

.@EPN asegura que no responderá a dimes y diretes de los candidatos politicos. Vía @enriquereporte pic.twitter.com/6fqKxHS64p — Periódico Excélsior (@Excelsior) March 5, 2018

Al finalizar un encuentro privado con cerca de 450 empresarios de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador equiparó el compromiso de Peña Nieto con la frase emitida en marzo de 1908 por Porfirio Díaz al periodista, James Creelman, relativa a que los mexicanos estaban preparados para la democracia.

López Obrador consideró que si el presidente cumple su palabra, “se ganará un reconocimiento en la historia de México” y se librará de no repetir el papel que desempeñó Vicente Fox, cuando en el 2006 trató de aniquilarlo políticamente.

“Ahora que el presidente Peña ofreció que no va a inmiscuirse en las elecciones, esto es mejor, ayuda mucho, conozco la historia y aunque después se echó para atrás y no cumplió, tuvo un efecto cuando Porfirio Díaz dijo a un periodista que ya México estaba preparado para la democracia; entonces yo tomo muy en serio esta declaración, declaración de que le presidente no se va a inmiscuir en el proceso electoral, yo padecí de un presidente abusivo y antidemocrático, al vivir el abuso de Vicente Fox, lo dicho por Peña merece un voto de confianza. ¿Y qué tal que cumpla ahora?, hasta las piedras cambian de modo de parecer, implorar que no se metan en la elección porque de eso pido mi limosna”. remarcó Andrés Manuel .

Me regalaron un 'Amlodipinito' porque quieren que siga en santa paz, sin pelearme y sin caer en provocaciones. pic.twitter.com/IkTlDO5hKM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 6, 2018

Luego de reunirse en privado con empresarios de Jalisco durante casi dos horas, el candidato presidencial de MORENA reconoció que el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid le confió hace unos años que Diego Fernández de Cevallos y el ex presidente Vicente Fox intentaron convencer a Gustavo Ponce, ex secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México de que acusara al tabasqueño de delitos graves para retirarlo de la contienda electoral del 2006, a cambio de liberarlo de las acusaciones que surgieron contra Ponce Meléndez por apostar dinero en el casino Bellagio, de Las Vegas en el 2004.

“Claro que sí, me llegó la información de que estaban buscando a Ponce para que declarara en mi contra, fueron a ofrecerle su libertad si declaraba en mi contra y no lo hizo; esto me lo mandaron a decir desde la prisión, yo tuve esa información, sí, que tanto Fox como después le ofrecieron que hablara en contra mía, yo me enteré por el ex gobernador de Quintana Roo que está preso todavía, Mario Villanueva me mandó a decir, que estuvo en prisión con Ponce” detalló.

Mario Villanueva confirmó a #ImagenNoticias que Gustavo Ponce sí fue presionado para declarar contra @lopezobrador_ en 2006. Esto fue lo que nos dijo desde el Reclusorio Norte: pic.twitter.com/0S00oytbVQ — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 7, 2018

Cabe recordar que Gustavo Ponce, quien fue secretario de finanzas de López Obrador y pasó 10 años en prisión por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras conocerse los llamados videoescándalos, ganó un amparo en el 2014 que le permitió recobrar su libertad por no existir pruebas suficientes que acreditaran su responsabilidad en tales acusaciones.

Además de reunirse con empresarios y con integrantes de la estructura territorial de MORENA en el estado, López Obrador participó en la Expo ANTAD Alimentaria 2018, realizada en la Expo Guadalajara en donde estuvieron presentes en distintos horarios los candidatos del PRI, José Antonio Meade y del PAN, Ricardo Anaya.

Antes de esta participación, el tabasqueño agradeció la “actitud receptiva de los empresarios” del país a sus propuestas.

“Es un cambio de 180 grados, hay muy buena aceptación de los empresarios” indicó al concluir la entrevista.