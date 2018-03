Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador asegura una buena relación con empresarios.

Al termino de su reunión con las estructuras de la Defensa del Voto en BCS, aseguró:

El político tabasqueño que hoy encabeza las en cuestas cara a las elecciones del próximo domingo 1 de julio, conversó además con miembros de la Sección 295 del sindicato minero en BCS, quienes le mostraron su apoyo para la defensa del voto.

“Son muchos los soldados y marinos que están apoyando nuestro movimiento, y eso lo saben los comandantes y los generales. Yo celebro que los altos mandos del Ejército y de la Marina estén actuando de manera institucional, que no intervengan, que no se involucren en lo que corresponde a todos los ciudadanos. Ellos, desde luego, tienen el derecho de votar, como marinos, soldados, pero que no haya injerencia; y por eso me gustó mucho lo que dijo el almirante Soberón, porque fue una declaración muy responsable, sensata, que significa que tanto la Marina como la Defensa (Nacional) van a seguir actuando, como lo han hecho, con institucionalidad y respeto a la decisión del pueblo mexicano. Tengo información, porque yo recorro todo el país, soy andariego y encuentro en mis giras a marinos, a soldados, en los retenes; me tratan muy bien y me dan su apoyo; de ahí saco la información”, expresó López Obrador.