Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador apuesta a la renegociación del TLC.

Andrés Manuel López Obrador quiere a un veterano economista como jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Jesús Seade Kuri sería el encargado de representar los intereses de México en busca de un acuerdo con el Gobierno estadounidense de Donald Trump y Canadá si Morena gana las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018. “Aceptó ser nuestro representante y encabezar el grupo negociador un economista destacadísimo, uno de los mejores de México”, dijo el aspirante presidencial en un mensaje publicado en sus redes sociales este martes.



Seade, un ingeniero químico con un doctorado en Economía por la Universidad de Oxford, tiene una larga trayectoria como académico. Se convirtió en uno de los profesores más jóvenes de la facultad de Economía de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido. En 2007 hizo su salto a Asia, donde ha cultivado una reputada trayectoria dentro de dos centros de estudio de Hong Kong. Primero, como profesor emérito en la Universidad de Lingnan, una institución liberal de la cual también fue vicepresidente (2008-2014). En 2017 se mudó a la Universidad china de Hong Kong-Shenzen, donde actualmente es vicepresidente asociado de Asuntos Globales.

“El profesor Seade ha trabajado sobre comercio internacional, impuestos y políticas presupuestarias en más de 50 países en las cuatro esquinas del mundo. Es un experimentado políglota, un profesional multicultural que está en casa en todas las regiones y en todos los niveles. Sus publicaciones abarcan la teoría y la política de las finanzas públicas, comercio y finanzas internacionales han aparecido en las principales publicaciones de la profesión”, dice a modo de presentación el centro de estudios de Hong Kong-Shenzen.



Con el nombramiento de Seade, Andrés Manuel López Obrador desdice a su número dos, Yeidckol Polevnsky. La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena destacó recientemente los esfuerzos que hasta el momento han liderado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y su negociador jefe, Kenneth Smith Ramos, en la negociación del TLC. Polevnsky dijo que México tiene un equipo "profesional y muy valioso... Creemos que es muy importante conservarlo", dijo a la agencia Reuters sobre los funcionarios de Peña Nieto. Esas declaraciones parecían indicar que el equipo negociador permanecería en su composición actual, pero el candidato presidencial ha dado un giro de 180 grados.

López Obrador también mandó este martes un mensaje al actual equipo negociador, que comenzará la octava ronda el 8 de abril. “Ojalá no se firme nada hasta después de las elecciones. No por la precipitación se vaya a cometer el error de firmar algo que nos perjudique y afecte a los productores nacionales. Que no se incluya el tema migratorio ni que se acepten ignominias como la construcción del muro”.

El candidato de Morena dijo que propuso a Seade por recomendación de Rogelio Ramírez de la O, un economista de Cambridge quien fue su asesor durante la campaña presidencial de 2006. La propuesta también fue repetida por su exministro de Finanzas en el Gobierno de la Ciudad de México, Carlos Urzúa, y Graciela Márquez, quien se convertiría en la secretaria de Economía si Morena gana las elecciones.

Una fuente allegada a la campaña de Andrés Manuel López Obrador asegura que el nombramiento de Seade no será objetado por nadie. El experto es bien visto por la élite política formada en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), un centro de estudios de donde egresan los funcionarios técnicos que guían la política económica del país. Seade conoce bien esta institución porque dio clases de verano mientras hacía una pausa en su cátedra de China. Los analistas en México consideran que la nominación representa un nuevo viraje en el rumbo económico pues se hace más notorio el desplazamiento del ITAM por el Colegio de México, una influyente universidad de donde Seade obtuvo su maestría en 1973 y donde se formaron los principales asesores económicos de López Obrador.