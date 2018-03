Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador afirmó que pleito Anaya - EPN desestabiliza al país.

La disputa entre el titular del ejecutivo federal Enrique Peña Nieto y el candidato de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, genera inestabilidad política en el país, dijo el candidato de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tijuana. Dijo que él no se va a enganchar aunque Meade lo haya llamado fantasma fiscal, pero asegura que tiene la conciencia tranquila.

Comento ante los medios que si no pagara sus impuestos “imagínense lo que estarían sacando. Ellos tienen toda la información. He sido investigado por años, revisan hasta la basura de mi casa. Estoy catalogado como persona políticamente expuesta, así se le llama en Hacienda. Tienen un sistema de espionaje, que no de inteligencia financiera, saben cómo pago mis impuestos y lo que gasto”.

Los sueños de hoy serán las realidades del mañana, como diría el poeta. En Tijuana, en la frontera, hice el compromiso de gobernar con justicia, dignidad y decoro. https://t.co/Egfy6EqRcg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 6, 2018

Aprovechó para hacer un llamado a los todos los actores políticos a serenarse y no actuar de manera irresponsable. Aseguró que la disputa entre el candidato Anaya y el presidente Enrique Peña Nieto le preocupa porque se trata de pleitos de mafia y reitero que esto no ayuda si no que todo lo contrario, genera desestabilizad en el país.

Acotó que todo es manipulación y circo, y les dijo que no van a lograr nada con el pleito ni van a remontar.

“Estamos muy arriba, ya la gente decidió que se lleve un cambio verdadero en el país. Me preocupa que se estén peleando porque no es un pleito de niños, estos se llevan fuerte, hay constancia de ello, no estamos para apostar a la inestabilidad”.