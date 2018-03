Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador "Cambridge Analytica contratada por mexicanos"

Después de montar una guardia con motivo del natalicio de Benito Juárez, Andrés Manuel López Obrador dijo que, para el caso de México, Cambridge Analytica fue probablemente contratada por Claudio X. González y otras personas.

Mencionó que en sus redes sociales él había denunciado a la consultora y que incluso había solicitado ante el INE una investigación al respecto pero hasta el momento no ha obtenido resultado alguno.

Andrés Manuel López Obrador "Cambridge Analytica contratada por mexicanos"

"Desde hace tiempo lo advertí, esa empresa la contrataron aquí. Es muy probable que esa empresa la haya contratado Claudio X. González. Busquen en (mi) Facebook, porque yo hice en su momento la denuncia. Esto que es ahora un escándalo mundial, lo di a conocer, creo que fue hace como tres o cuatro meses, que tuve información que esta empresa fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros, y eso es una investigación que incluso le pedí al INE en su momento que hiciera, y que tenía yo información de que Claudio X. González y otros personajes estaban financiando esa campaña con esta empresa, Cambridge, que ahora fue descubierta, y es un escándalo mundial" - Andrés Manuel López Obrador.

El candidato de "Juntos Haremos Historia", recomendó cuestionarle al Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) acerca de la contratación y operación de Cambridge Analytica en México porque mucha de la información utilizada por esa empresa proviene de los centros de espionaje.

Sería muy bueno que le preguntaran ustedes de manera respetuosa, solicitaran una información al del CISEN que explicara, porque las carpetas en contra nuestra provienen del CISEN. Andrés Manuel López Obrador

Menos pleitos, más propuestas

Después del llamado que hizo Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a los candidatos presidenciales para que se dejen de atacar entre ellos y eleven el nivel de sus propuestas, Andrés Manuel López Obrador afirmó que él no está a favor de los pleitos entre candidatos.

"Nosotros no vamos a confrontarnos, porque lo que quiere la gente es escuchar propuestas para sacar a nuestro querido México del atolladero en el que lo han metido los malos gobernantes. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación" -Andrés Manuel López Obrador

Aunque todos los políticos están en su derecho de poder expresar lo que quieran, él tiene claro que no caerá en provocaciones:

“voy a seguir al pie de la letra las recomendaciones de mis asesores, publicistas de los pueblos de México, que me recomiendan que yo no me enoje, que el que se enoja pierde, que yo tranquilo, sereno, que aunque tenga el corazón caliente, la cabeza fría, que respire profundo antes de contestar, y que no le haga caso a los que están haciendo la guerra sucia”.

Recomendaciones de la OCDE

El candidato a la presidencia recibió el documento que incluyen recomendaciones por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y lo está revisando pero aclaró que él ya tiene una guía para su política económica:

“Para los que quieren asustar, no está mal decirles que me voy a guiar, en materia de política económica, en el libro que se llama El desarrollo estabilizador: Reflexiones sobre una época de Antonio Ortiz Mena, que fue Secretario de Hacienda en dos sexenios, y fue cuando mejor crecimiento económico hubo en el país, sin devaluaciones, sin fuga de capital, sin inflación, se mantuvieron equilibrios macro económicos y creció la economía, ese es el modelo que vamos a aplicar ahora, dos ingredientes nuevos: democracia, que no ha habido, y sobre todo justicia”.

Además, hizo un llamado a los inversionistas nacionales y extranjeros para estar tranquilos, aseguró que su relación con la Iniciativa Privada es muy buena y puso como ejemplo su periodo como Jefe de Gobierno.

La "Niña Bien"

Cuando se le preguntó acerca del video que se hizo viral en las redes sociales llamado "Niña Bien", el candidato a la presidencia dijo que ya vio el video, admitió que le gustó pero negó que Morena estuviera detrás de su realización.

Sí, lo vi (el video); sí está bien eh, lo de la niña bien, se vio mucho, por algo será”. Andrés Manuel López Obrador

Se considera cristiano

Recientemente las redes sociales abrieron el tema acerca de la religión que profesa Andrés Manuel, a lo que se describió como cristiano en el sentido amplio de la palabra:

“Ya lo he dicho, soy cristiano en el sentido muy amplio del término de la palabra, porque soy admirador de Cristo Jesús, porque luchó a favor de los pobres, y Cristo es amor y la justicia; es amor, por eso soy cristiano. ¿De qué religión? Toda mi familia es de religión católica, yo soy respetuoso de todas las religiones, y también soy respetuoso de los no creyentes, respeto a todos, aquí quiero también decirles a todos que (Benito) Juárez era anticlerical pero no anti religioso".