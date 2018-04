Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es el de siempre aseguró Meade

"Las elecciones las voy a ganar con toda certeza porque Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es el de siempre y empieza a perder apoyo y a generar preocupación", aseguró el candidato de la coalición Todos por México, en las elecciones del próximo domingo 1 de julio de 2108.

De gira por Monterrey, José Antonio Meade fustigó nuevamente a su adversario por la agresión de simpatizantes en un acto de campaña celebrado en Puerto Escondido, Oaxaca.

“Quien no tiene más lenguaje que la violencia, quien no es capaz, siquiera, de condenar de manera categórica a quienes irrumpieron con violencia en este proceso electoral, no es capaz de conducir este país por el rumbo de seguridad, de paz y tranquilidad que este país exige”.