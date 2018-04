Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra la militarización de frontera

El candidato a la presidencia de la republica en las elecciones del domingo 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció desde Piedras Negras, Coahuila contra la militarización de la frontera de México con Estados Unidos.

“La blanda respuesta quita la ira, más las palabras ásperas hacen subir el furor”, declaró López Obrador al referir un proverbio bíblico al aludir a la decisión del presidente Donald Trump sobre el envió de la Guardia Nacional para custodiar la frontera sureña hasta que se erija el muro que prometió construir.

No a la militarización de la frontera, ni al muro; sí al respeto mutuo y a la cooperación para el desarrollo https://t.co/Nn3KU6jOmH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 5 de abril de 2018

“No aceptamos la construcción del muro con nuestra frontera, no aceptamos el uso de la fuerza, la militarización de la frontera”, apuntó el tabasqueño en su cuarto día de campaña dentro del periodo estipulado por el Instituto Nacional Electoral.

Andrés Manuel rememoró que ha visitado en tres ocasiones la localidad, una de ellas el día de la toma de posesión del magnate como presidente, cuando fijó su postura frente al gobierno trumpista.

“No se resuelven así los problemas; la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, vamos a hacer labor de diplomacia con el gobierno de Estados Unidos para hacerlos entrar en razón, necesitamos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad”, puntualizó AMLO.

El político apostó por consolidar una relación de respeto mutuo con EU y todos los gobiernos del mundo.