Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) " rebasando los 50 puntos"

Ante unos mil simpatizantes concentrados en la Plazuela Miguel Hidalgo, en el centro de la ciudad de Irapuato, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la presidencia de México, aseguró que datos de una encuesta telefónica ya lo posicionan con el 52 por ciento de las preferencias electorales de cara a la elección presidencial del próximo domingo 1 de julio de 2018.

“Estamos rebasando los 50 puntos a favor nuestro, es decir ya lo que es votación efectiva ya las encuestas nos están dando 50, 52 por ciento (…) acabo de recibir una encuesta telefónica donde quitando indecisos, los que dijeron que no iban a votar, estamos 52 por ciento”, aseguró AMLO.

El tabasqueño prometió que difundirá dicho sondeo y aunque evadió decir si esta ventaja es ya insuperable, dijo que tendría que pasar algo grave para que sus adversarios pudieran superarlo, pues según esa misma encuesta, los abanderados del PRI y del PAN tienen entre 18 y 19 puntos.

En cuanto al despliegue de elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos (EU) en la frontera con México, AMLO dijo que espera que Trump rectifique y muestre una nueva relación de respeto con México.

López Obrador habló también del caso de la familia asesinada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, víctimas del fuego de artillería de un helicóptero de la Marina hace dos semanas.

“Muy lamentable lo que sucedió, yo creo que hay que cambiar esa estrategia lo he venido señalando no se resuelve nada con esas masacres, además pierden la vida inocentes, tiene que usarse la inteligencia no la fuerza y dejar de ametrallar a diestra y siniestra. Yo sé que responden a veces los soldados y marinos porque son atacados y se puede argumentar que es en defensa propia, pero hay que cambiar la estrategia”.