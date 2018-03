Elecciones 2018: Anaya y Margarita Zavala sacan las garras en inicio de campaña.

Ricardo Anaya y Margarita Zavala, en los primeros minutos de este viernes, dieron inicio a sus campañas electorales rumbo a la presidencia de México, donde expusieron promesas en materia de seguridad y corrupción y los primeros ataques contra sus adversarios se hicieron notar.

Las primeras acciones de campaña de Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, fue un llamado “hackathon”, donde con el uso de la tecnología y la participación de jóvenes en debates, talleres y conferencias se buscan “soluciones creativas a los problemas de México”.

Como es costumbre, el panista aprovecho para atacar a sus adversarios empezando por Andrés Manuel López Obrador, del que aseguro solamente habla disparates y que sus propuestas son obsoletas. En cuanto al actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, afirmó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya va de salida y que a pesar de la guerra sucia que empezaron en sus contra, la verdad de su gobierno corrupto saldrá a la luz.

“Nuestra generación, no nos vamos a acostumbrar. Nosotros no nos vamos a resignar a tener un gobierno corrupto, nosotros no nos vamos a resignar a que haya 11 millones de personas viviendo en pobreza extrema y sufriendo para dar de comer a sus hijos. Nosotros no nos vamos a resignar a la impunidad, nosotros no nos vamos a resignar al crecimiento mediocre y a la falta de oportunidades. Nosotros no nos vamos a resignar a la violencia y a la inseguridad”, expresó Anaya.