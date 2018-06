Elecciones 2018: Anaya tendrá cierre de campaña en León Guanajuato

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, llevará a cabo cinco cierres regionales de campaña, y el último está programado para el próximo miércoles 27 de junio en la ciudad de León, Guanajuato, así lo dió a conocer el vocero, Fernando Rodríguez Doval, a pocos días de las elecciones 2018, el domingo 1 de junio.

Fernando Rodríguez informó que los distintos cierres de campaña comenzarán desde este jueves en por lo menos uno de los estados de las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país, pero que podrían modificarse e incluso agregarse estados como Morelos.

Este jueves, Ricardo anaya estará en Nezahualcóyotl realizando el primer cierre regional frente al Palacio de Gobierno y el viernes se trasladará a hacia el norte en donde tendrá dos mítines, uno en Mexicali, Baja California, y otro en Los Cabos, Baja California Sur; el sábado en el Estado de México, en Nicolás Romero, Cuautitlán y Naucalpan; el domingo en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, y en Veracruz en la tarde.

El lunes 25 de junio se trasladaría al sureste, Yucatán para realizar dos cierres locales, en Mérida y en Kanasín; el martes estará en Tamaulipas, en Ciudad Victoria y en Mante con cierres masivos. Por último, el miércoles cerrará en León, Guanajuato.

"En el caso del cierre del miércoles, que será el último evento oficial de la campaña, será a las 18:00 horas en León, Guanajuato”

El miércoles en León Guanajuato estará el candidato a la gubernatura, Diego Sinhué, así como aspirantes locales.

Finalmente agregó que no tendrán que refornzar la seguridad en los eventos masivos ya que seguirán haciendo campaña donde no han tenido que agregar elementos de seguridad adicionales, pues no hay nada que temer.