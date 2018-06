Elecciones 2018: Anaya señala pacto de impunidad entre gobierno y PRIMor

Ricardo Anaya Cortés, Candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, acusó un pacto entre el PRI y Morena que se consolidan cada vez más, a pocos días de las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 1 de julio, y declaró que él quiere la paz para el país pero no con pactos de impunidad.

“Es evidente que ya tienen un pacto, que ya se consolidó el PRIMor y se ha ofrecido impunidad a este gobierno y esto es completamente equivocado. Yo quiero que haya paz en México, pero hay que entender que la paz es fruto de la justicia, no de la impunidad, se tiene que acabar este pacto de que los corruptos se salgan con la suya”.

Desde Torreón, Anaya aseguró que con las leyes adecuadas, voluntad política y un gobierno honesto es posible un México sin corrupción, por lo que se comprometió a limpiar al país de esta problemática en un sexenio.

Manifestó que no habrán intocables, pues se debe terminar con la práctica de que las personas corruptas se salgan con la suya cuando por ley "el que hace la paga", sin importar quién sea y dijo que de ganar las elecciones no solamente investigará al presidente Enrique Peña Nieto, sino también a su contendiente Andrés Manuel López Obrador.

“A mí me ataca el gobierno todo el santo día, me echaron a la PGR, con mentiras, con calumnias, ¿saben por qué? porque me atreví a decir que cuando yo sea Presidente de México va a haber una Fiscalía autónoma que va a investigar a Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción del sexenio”.