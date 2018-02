Elecciones 2018: Anaya se pregunta por qué no ha sido detenido por PGR y SAT

El candidato por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, asegura que a pesar de las acusaciones que le adjudican por lavado de dinero, no renunciará a la candidatura presidencial y encontrará la manera de responder a dichos cuentos.

El panista cuestionó las incriminaciones:

“Si el 5 por ciento de lo que me ha inventado el PRI y ha repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación es cierta, por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT?. Aquí estoy, saben dónde encontrarme, saben dónde vivo, me siguen todo el santo día con los vehículos del Cisen”.