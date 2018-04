Elecciones 2018: Anaya no compartirá candidatura con Meade

El candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, negó la opción de unirse a la coalición de Todos por México, a la que pertenece José Antonio Meade, con el fin de ganar las elecciones el próximo primero de julio y dejar atrás a Andrés Manuel López Obrador, quien ha permanecido a la cabeza en diferentes encuestas.

"No. Esos acuerdos no funcionan. No es algo en lo que crea. En lo que sí creo y a lo que convoco a la gente es al voto útil. Yo he llamado a un proyecto amplio, plural, en el que cabemos todos. Quienes coinciden con nuestra visión, que se sumen al proyecto”