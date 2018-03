Elecciones 2018: Anaya le dice al PRI !Fuera!

El aspirante Ricardo Anaya a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, advirtió al PRI que “vaya preparando sus maletas, pues el primero de julio se les acabó el veinte”.

“Desde Jalisco al PRI le decimos ¡fuera!”, señaló el panista. Acto seguido los más de 2 mil asistentes al auditorio del Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco) de Zapopan empezaron a corear “¡fuera!”.



El candidato panista se refirió que según las encuestas está cerca de ganar la Presidencia y que el PRI está rezagado en un tercer lugar.



“Están desesperados, ya no saben cómo levantar las ruinas de su candidato (José Antonio Meade), y por eso bajo las órdenes del propio presidente de la República (Enrique Peña), han emprendido una embestida brutal en mi contra”, justificó Anaya.

En respuestas, los panistas presentes comenzaron a gritar: “¡No estás solo!”.

Prosiguió Anaya: “Ser blanco de los ataques del sistema, ser el blanco de los ataques del PRI, ser el enemigo de este sistema me honra profundamente, al que todos juntos el primero de julio vamos a derrotar”, advirtió.

Ricardo Anaya criticó en su discurso al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador. Anaya comentó que a “México no le conviene ese cambio de ideas antiguas, de ideas que no han funcionado, a México no le conviene ese pasado autoritario que propone el candidato de Morena”.

Nuestro Presidente Nacional, @damianzepeda, tomó protesta a los 103 candidatos del PAN a diputaciones locales, presidencias municipales y la gubernatura, en #Jalisco. ¡Vamos más fuertes que nunca para ganar este 1 de julio! https://t.co/spFveHMNKO pic.twitter.com/e5n0B7ujMC — Acción Nacional (@AccionNacional) March 7, 2018

Previo a rendir protesta como candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Martínez Espinosa reprochó la falta de congruencia, de principios y de valores de los aspirantes que “saltan de un partido a otro (…) son chaqueteros de la política”.

También aludió a Enrique Alfaro, aspirante por Movimiento Ciudadano, de realizar “pactos de impunidad entre los políticos a espaldas de la ciudadanía, el derroche y el gasto inútil en cosas que son de vanidad y son superfluas, lo que contrasta brutalmente con la pobreza de muchas personas”.

En su discurso también se refirió a los que luego de no conseguir una candidatura, abandonaron al PAN y se fueron a otro partido.

“En el PAN, a pesar de los problemas y las dificultades, a pesar de las crisis y las traiciones de algunos militantes al ideario del partido, sigue siendo Acción Nacional lo que es desde su fundación, una alternativa para humanizar la política”, señaló.

Luego dijo que “la sociedad está cansada de políticos que, con tal de llegar al poder, son capaces de sacrificar convicciones, de traicionar y pisotear a quien sea, dejando de lado la dignidad de las personas”.

En el acto, el presidente del PAN nacional, Damián Zepeda, tomó protesta a 114 candidatos del PAN a puestos de elección popular, ente ellos alcaldías, diputaciones y regidurías.