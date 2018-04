Elecciones 2018: Anaya dice que hubiera apoyado Margarita Zavala como candidata del PAN

anaya conferencia en universidades

Ricardo Anaya, abanderado de la coalición ‘Por México al Frente’ mencionó que si no hubiera sido candidato del PAN, seguramente habría sido Margarita y la habría apoyado en todo lo que le fuera posible.

Ricardo Anaya, en medio de una ovación generalizada de estudiantes del TEC, señalo que definitivamente tiene la conciencia tranquila, en la conferencia Anaya respondió inquietudes de los jóvenes sobre su vida personal y sus propuestas.

Duermo muy bien y tengo la conciencia tranquila, dijo el panista Ricardo Anaya, en medio de una ovación generalizada de estudiantes universitarios en la ciudad de Monterrey.

El candidato Ricardo Anaya señaló previamente ante medios de comunicación que sigue siendo objeto de acusaciones falsas por parte de la Procuraduría General de la Republica (PGR), puntualizó luego ante la comunidad estudiantil del Tec que el que nada debe, nada teme.

“La verdad es que duermo muy bien, la verdad es que tengo bastante libre la conciencia", comentó el candidato a la presidencia de México en las elecciones 2018.

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente" fue cuestionado para que dijera por quién votaría de entre sus contendientes y afirmó que si él no hubiera sido el candidato del PAN, seguramente hubiera sido la candidata independiente Margarita Zavala, y él la habría apoyado.

“A Margarita yo la hubiera apoyado si yo no hubiera sido el candidato del PAN", comentó Ricardo Anaya desenfadado luego de afirmar que la ex panista es sensible y carismática.

El candidato de las elecciones 2018 por la presidencia de la republica habló de su juventud e infancia; dijo que es hijo de un charro.

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco"; Margarita Zavala; Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, también darán conferencias en las universidades de México rumbo a las elecciones 2018 del primero de julio.