Elecciones 2018: Anaya dice que PGR es la casa de campaña del PRI.

Anaya, actual contendiente a la Presidencia de la colación Por México al Frente, acusó que la Procuraduría General de la República, se ha vuelto en casa de campaña del Partido Revolucionario Institucional.



En su participación en la 81 Convención Bancaria que se realiza en Acapulco, el candidato se refirió que es necesario que las instituciones dejen de utilizarse para fines políticos.



“Hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera de ustedes”, dijo Anaya ante los banqueros del país, al ser cuestionado sobre la investigación que le está llevando a cabo la Procuraduría General de la República por presunto lavado de dinero.

El candidato Anaya se pronunció a favor de una reforma integral del Artículo 102 constitucional para transitar de esa PGR que se utiliza con fines políticos que procura justicia de manera selectiva, a una Fiscalía General, autónoma e independiente.

Por otra parte, aseguró que es necesario transitar a una economía del conocimiento donde se priorice la “mentefactura” y no la manufactura.



Para ello, aseguró que es necesario dar cobertura universal al modelo educativo que se elabore flexible y con la colaboración de la industria privada.

“Para 2030, de los empleos que van a haber, 7 de cada 10 empleos que hoy no existen tenemos que hacer cambios mucho más flexibles, junto con la IP”, comentó Anaya.



El candidato frentista aseguró que es necesario apostar por el desarrollo de energías renovables, pues el consumo de gasolinas caerá en 2024 cuando los automóviles eléctricos cuesten lo mismo que los de combustión interna.



Por otra parte, comentó que de acuerdo con todas las encuestas publicadas de intención de voto, más del 80 por ciento de los mexicanos quiere un cambio, es decir, no quiere que siga gobernando el PRI.



“Si va a haber un cambio en el país es qué tipo de cambio queremos para México porque un cambio no implica mejorar, propongo cambio inteligente, instituciones, leyes, visión de futuro. Hay cosas que costó mucho trabajo construir a partir de acuerdo que fueron históricos y que no debemos bajo ninguna circunstancia perder, seguir adelante con las reformas, que tienen problemas de implementación, pero sería error garrafal dar marcha atrás, no sólo tiene sentido reconocer sino hacer alto en el camino y preguntarnos cuáles son los pendientes y dónde falta avanzar”, dijo ante los banqueros del país.