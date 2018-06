Elecciones 2018: Anaya dice que Meade es el candidato de 'a cero votos'

Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, aseguró que él ganará las elecciones el próximo domingo 1 de julio, y bromeó acerca de su contendiente de Todos por México, José Atonio Meade, porque no levanta votos.

“Están desesperados los del PRI, porque su candidato resultó un candidato de acero… pero de a cero votos, nada más no levanta”

Las declaraciones se dan luego de que fueran publicadas algunas encuestas que colocan a José Antonio Meade en segundo lugar, por encima de Ricardo Anaya, a menos de dos semanas de las elecciones, pero aseguró que él es el que tiene la ventaja y se autodenomina como el único que puede vencer a Andrés Manuel López Obrador.

Además informó que los priístas ya comenzaron a hacer trampa, e incluso amenazan a la ciudadanía con quitarles sus apoyos del programa Progresa, pero Anaya se comprometió a mantenerlos.

“Van en un lejano tercer lugar, ya no tienen ninguna posibilidad de ganar y ya empezaron con las trampas. Me dicen que andan amenazando con quitarnos programas sociales, que andan amenazando con quitarle Prospera a quienes no voten por el PRI. Díganme ustedes: ¿los están amenazando los del PRI?”