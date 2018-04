Elecciones 2018: Anaya cuestiona menaje de EPN contra Tump

El abanderado de la coalición, Por México al Frente, en las próximas elecciones del domingo 1 de julio de 2018, Ricardo Anaya, señaló que el mensaje emitido por Enrique Peña Nieto en torno al envío de tropas a la frontera por parte del gobierno de Estados Unidos, fue una acción correcta, sin embargo consideró que los dichos del mandatario no son suficientes para aliviar la tensión en la relación bilateral.

Durante su visita al estado de Puebla, Anaya Cortés, reiteró que la cooperación con el gobierno de Donald Trump en materia migratoria, tráfico de drogas y seguridad, debe condicionarse a la cancelación del envío de elementos de la Guardia Nacional y a un cambio de discurso.

“Es correcto que se haya fijado una posición por parte del Gobierno federal, pero no es suficiente. Necesitamos decirle con toda la claridad al Gobierno de Estados Unidos que todo lo que el Gobierno de los Estados Unidos y México están negociando está condicionado a que Donald Trump cese en sus amenazas y en sus ataques al pueblo de Mexico”. Ricardo Anaya.

El candidato a la Presidencia de Mexico @RicardoAnayaC ve con buenos ojos el mensaje del presidente @EPN pero asegura hay que hacer mas (Via: @rafaelreportero ) pic.twitter.com/kaFlRIOc86



Así lo expresó al destacar que es “absolutamente inaceptable” el planteamiento de militarizar la frontera.

Es correcto que el Gobierno Federal haya fijado una postura frente a los ataques de Trump, pero no es suficiente. Debemos decir con firmeza que las negociaciones con EUA están condicionadas a que cesen las amenazas hacia los mexicanos. Es momento de unidad nacional.



Además, expuso que el cierre de filas no debe ser entorno a una persona o a un partido, sino en torno al país y los intereses de México, pues Donald Trump está lo amenazando, por lo que "en esto debemos estar todos juntos, haciendo un solo frente ante las amenazas de chantajes y estos ataques”.

"Si bien es correcto este primer paso de dar un mensaje, lo que ahora sigue es dejarle muy claro al presidente de Estados Unidos que no vamos a tolerar estos ataques y estas amenazas y que nosotros nos retiraremos de las negociaciones mientras no cambie esa posición, mientras no haya respeto a nuestro país". Ricardo Anaya.