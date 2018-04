Elecciones 2018: Anaya aseguro que el Tema Barreiro está aclarado

El candidato de la coalición Por México al frente, en las elecciones del próximo domingo 1 de julio de 2018, Ricardo Anaya, no quiso ahondar en los cuestionamientos sobre el empresario Manuel Barreiro y la exoneración por parte de la Procuraduría General de la República de su chofer, ya que justificó es un tema que no le concierne y que esta aclarado pero es una estrategia del PRI.

Insistió que el tema ya fue aclarado con la publicación de los documentos con los que él justificó no hubo lavado de dinero en la compra de un terreno, donde posteriormente construyó una nave industrial y con ese inmueble vendió la propiedad a la empresa Manhattan Master Plan, constituida a nombre del chofer de Barreiro, quien señaló este martes que firmó a manera de favor hacia su jefe.

Apuntó que los cuestionamientos se tendrían que hacer a la parte comparadora de la nave industrial, ya que a él no tuvo participación en los recientes señalamientos.

Ante la insistencia sobre el tema, Ricardo Anaya señaló que lo que el Pri quiere es que se la pase hablando del tema hasta el día de las elecciones, el próximo 1 de julio, por lo que no va a referirse a un tema, que insistió, está aclarado por su parte.

Sobre el video titulado el "chavo chaka", que circula en redes sociales, como contraparte de la "niña bien" y en el que se le cuestiona a Almudena su voto por Morena, respondió que el Pan no está detrás de esa campaña y que incluso no lo ha visto.

De gira por Monterrey, retomó que implementará la figura del Ombudsman de las inversiones, para garantizar el crecimiento económico en el país.