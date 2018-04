Elecciones 2018: AMLO y Anaya se niegan a debatir con Meade.

El candidato Andrés Manuel López Obrador de la alianza Juntos Haremos Historia y Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente, se negaron por segunda ocasión a debatir contra José Antonio Meade de Todos por México sobre sus situaciones patrimonial e inmobiliaria.

Este lunes el exsecretario de Hacienda Meade Kuribreña retó por medio de su cuenta personal de Twitter a AMLO y Anaya a un debate en el que hablen sobre sus situaciones patrimonial e inmobiliaria.

El día de hoy tras la respuesta de sus adversarios rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, reiteró la invitación al debate y puso:

“No, @lopezobrador_, no es una provocación ni se trata de que te enojes. Y tú, @RicardoAnataC, podrás correr mas no huir. El que nada debe nada teme. #NoLeSaquen. Reitero el reto de transparentar públicamente nuestro patrimonio personal y familiar".

Durante su visita a Coahuila este martes, Andrés López descartó por segunda vez la idea de participar en el debate propuesto por Meade Kuribreña y dijo:

"Estamos veinte puntos arriba. Todos los días me están retando los otros candidatos. Me dicen (mis asesores) no te pelees. Sereno, moreno. No caigas en ninguna provocación".

En San Pedro de las Colonias el tabasqueño mencionó que "ya va a haber en su momento debate. Van a haber tres debates y allí nos vamos a ver las caras".

Con la primera invitación del candidato del PRI, AMLO ya había descartado, en Santa Catarina, Nuevo León, la opción de aceptar la propuesta de su oponente presidencial para tener un debate fuera de los previamente programados por el Instituto Nacional electoral (INE).

"Que se ahorren cualquier provocación los candidatos de los otros partidos, porque no voy a contestarles, no me voy a enganchar en ningún debate, no me voy a enojar".