Elecciones 2018: AMLO vs el ITAM.

No estudié en el ITAM sino en la UNAM pero tengo grandes amigos itamitas, que me parecen unos profesionistas muy serios. Me parecen graves las generalizaciones, como decir que todos los egresados de esa institución. son corruptos o malos técnicos. Así empieza la discriminación.

— Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) 3 de abril de 2018