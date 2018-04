Elecciones 2018: AMLO viaja en avioneta que ni Trump tiene

El candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha difundido un video en sus redes sociales en el que aparece viajando en una avioneta privada "que no tiene ni Donald Trump" cuando se dirigía de Mexicali, Baja California, hacia Nogales, Sonora.

"Nada más para que vean que este avión no lo tiene ni Donald Trump pero no lo vamos a vender porque no es de nosotros, el que vamos a vender es el que costó 7 mil 500 millones, ese sí lo vamos a vender, no me voy a subir a ese avión"