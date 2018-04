Elecciones 2018: AMLO tiene vínculos con el narco según Pejeleaks

Esta mañana en #Sinanestesia habló anónimamente el Editor en Jefe de @PejeLeaksOrg. Quedó claro: que no quieren dar la cara con nombre y apellido, no dicen quién los financia ni en dónde se encuentran. Pero dicen que no es guerra sucia y que seguirán publicando vs @lopezobrador_

— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 12 de abril de 2018