Elecciones 2018: AMLO se prepara por si le ‘roban las elecciones'’

A pocos días de las elecciones 2018, el político tabasqueño está listo y prevenido para cualquier fraude que pudiera suscitarse el domingo primero de julio.

El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que si hay fraude en los estados, defenderá los triunfos que obtengan los candidatos de su alianza y se procederá legalmente.

"En elecciones cualquier estado, si hay fraude Eso se percibe, se ve, eso no se puede ocultar, se va a proceder legalmente.

Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño se dijo preocupado por un posible fraude en las elecciones a gobernador de los estados.

AMLO, confía que ganará la elección presidencial y en ese tema -aseguró- ya no les funciona nada a sus adversarios.

También señalo que no habría ningún problema para que utilicen el Zócalo de la ciudad de México para festejar si gana los comicios del domingo 1 de julio.

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia acusó al mandatario de ese estado, Omar Fayad de enviar a los jóvenes provocadores. También comparó al hidalguense con el mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

"El gobernador de Hidalgo es como Yunes, él envió a los jóvenes a provocar, pero hasta eso debo de reconocer que los jóvenes se portaron bien, fueron a protestar, como son los jóvenes, fuerte y ya cuando se dieron cuenta que no se cayó en ninguna provocación, yo mismo les dije 'saliendo, saliendo, circulando, circulando, poco a poquito, despacito’, y ellos me hicieron caso porque no es gente mala", expresó.