Elecciones 2018: AMLO se convirtió en el blanco del debate

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la Presidencia de la coalición 'Juntos Haremos Historia’, en la aproximas elecciones del domingo 1 de julio de 2108, se volvió el blanco de los ataques y cuestionamientos de sus adversarios durante los primeros momentos del debate presidencial.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente', criticó la propuesta de la amnistía lanzada por López Obrador en diciembre, así como los resultados que dio en materia de seguridad durante su gobierno en la Ciudad de México.

"Andrés Manuel ya empezó a faltar a la verdad. Sí propuso una amnistía, han dado cuenta todos los medios de comunicación, esto se intentó en Colombia hace 25 años, fue un absoluto desastre; es falso que cuando fue Jefe de Gobierno estuviera en la seguridad, por cada 100 casos en el país, los secuestros crecieron 88 por ciento", dijo.

"¿Por qué salió medio millón de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era Jefe de Gobierno?", cuestionó.

También expuso que la principal diferencia tiene con AMLO es la propuesta del fiscal anticorrupción por parte del presidente, de manera que el fiscal pueda ser autónomo del titular del Ejecutivo.

En tanto que José Antonio Meade, de la coalición 'Todos por México', acusó a su oponente de estar del lado de los criminales por proponer la amnistía.

"¿Cómo le vas a explicar a las familias que con esos delincuentes te quieres sentar a dialogar en tu ambición de poder y en tu miedo de volver a perder? Te has convertido en un títere de los criminales", lanzó.

También contó que su esposa fue asaltada en su auto acompañada de su hijo cuando López Obrador era Jefe de Gobierno.

AMLO le reviró que la estrategia que han aplicado el PRI y el PAN no ha funcionado, pues los homicidios han crecido, sumando 220 mil asesinatos en los gobierno de Calderón y de Peña, argumentó.

Margarita Zavala prometió "defenderte de las propuestas de López Obrador”.

"Lo que voy a hacer es defender a las familias y a los criminales no les voy a dar amnistía como propone López Obrador", indicó.

Jaime Rodríguez también se sumó a los cuestionamientos a AMLO, y lo criticó por el uso de propuestas que ofrecen dinero.

"La amnistía no es él el que la tiene que proponer sino es parte de todos los mexicanos", criticó.

AMLO reviró que el secuestro se redujo 39 por ciento durante su administración mientras que en el gobierno del PAN se elevó tres veces.

“El último año, 2005, de mi gobierno 684 homicidios. El año pasado en la CDMX mil 84 homicidios y si comparamos con lo que ha sucedido a nivel nacional, desde luego que fue exitosa nuestra experiencia”, agregó.

Corrupción

Durante el segundo bloque, sobre corrupción, los ataques de la mayoría de los candidatos nuevamente se dirigieron contra el candidato de la coalicón 'Juntos Haremos Historia’.

Anaya cuestionó a López Obrador sobre la designación de Alfonso Romo como parte de su gabinete, si lo acusa en su libro "Fobaproa: expediente abierto", escrito por el propio aspirante presidencial de Morena, de ser corrupto.

"Muchos de los que aprobaron esto son tus candidatos en Morena: Miguel Ángel Navarro, tu candidato al Senado en Nayarit", indicó.

Meade lo acusó de hacer acuerdos con los violentos y los corruptos, como con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos presuntos integrantes irrumpieron en un evento del candidato 'Todos por México’.

"Todos los días se pone de acuerdo con los corruptos, ahí está Elba Esther y Napoleón, y todos los días lo vemos vivir de un partido que no transparenta y que convirtió en un negocio familiar", dijo.

En su oportunidad, Zavala lo cuestionó sobre las propuestas concretas para combatir realmente la corrupción, que "no se acaba con voluntarismo”.

“Me preocupan las medidas que no tienen sentido en términos de corrupción”, dijo.

Los ataques siguieron en el tercer bloque del debate, cuando Ricardo Anaya dijo que admiraba a López Obrador antes de que amainara su oposición al sistema.

"Te respetaba porque eras un auténtico opositor del sistema. Pero ya ni eso, pactaste con Elba Esther Gordillo, pactaste con Napoleón Gómez Urrutia, ya ofreciste anticipadamente perdón y amnistía, hay videos de lo que estoy diciendo, a Carlos Salinas de Gortari y al propio EPN. Yo no sé si es tu obsesión con el poder o el cansancio, por qué cambiaste, Andrés Manuel", dijo.

En respuesta, López Obrador reiteró su postura de combatir la corrupción y evitar que persona alguna esté por encima de la ley.

"No es mi fuerte la venganza, lo que quiero es que haya un auténtico estado de derecho y justicia en el país", comentó.

En otra de las acusaciones, Meade se lanzó contra la falta de propuestas de AMLO en la vida política en las últimas dos décadas.

"En 20 años, Andrés Manuel no ha aportado su voz a favor de ninguna causa, en los últimos 20 años Andrés Manuel ha caminado para dividir, si en los últimos 20 años, si Andrés Manuel se hubiera desmayado, en vez de volver en sí, hubiera vuelto en no. No le ha apostado a que este país avance, le ha apostado a dividir, y sí, Andrés Manuel, sí eres ambicioso, no hay manera de entender tus pactos con los criminales, tus pactos con los corruptos, tus pactos con los violentos si no se explica por la ambición desmedida", acusó Meade.

AMLO aclaró que no tiene 3 departamentos a su nombre. "Si existiesen esos tres departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Meade", dijo.

En respuesta a Anaya sobre el Fobaproa, destacó que fue aprobado por el PRI y el PAN. "Ahora me llama la atención que estén peléandose", señaló.