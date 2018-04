Elecciones 2018: AMLO quitará apoyo a organizaciones como Centro Fox

No habrá más apoyos a organizaciones de ex presidentes, el candidato de Morena a la presidencia de México, en las elecciones del 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró su propuesta de acabar con las pensiones que reciben los ex presidentes y sus organizaciones como el Centro Fox.