Elecciones 2018: AMLO quiere que en lugar de “balazos, haya abrazos y trabajo” en México

Desde Mazatlán, Sinaloa, lugar natal de varios narcotraficantes, el candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su compromiso de “devolver la paz y la tranquilidad” a México para que en lugar de “balazos, haya abrazos y trabajo”. Pese a los cuestionamientos, sigue firme en cambiar la estrategia fallida contra el crimen.

"No vamos a continuar con la misma estrategia que sólo ha servido para que la violencia impere en todo el país y que haya mucho sufrimiento; 70 homicidios diarios en el país, ya no. Aunque estén queriendo cuestionarme, vamos a buscar otra estrategia; vamos atender las causas y vamos a conseguir la paz y vamos a hablar con todos, porque lo más importante es que haya paz y tranquilidad en nuestro país y lo vamos a lograr”.

López Obrador criticó a los gobiernos del PRI y PAN por no brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo a los jóvenes, y explicó que las estrategias garantizarán los derechos humanos.

"Vamos a que se termine la incertidumbre, que se termine este sufrimiento y se van a garantizar también los derechos humanos, ya no más asesinatos, ya no van a haber masacres (...) hasta los heridos son rematados, eso ya no; eso es inhumano”, criticó al reprochar a los gobiernos del PRI y del PAN no dar oportunidades a los jóvenes de crecimiento y desarrollo".