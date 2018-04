Elecciones 2018: AMLO propone amnistía y Clouthier la explica.

Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rumbo a las elecciones del domingo 1 d julio del 2018, explica la amnistía que propone el político tabasqueño para combatir la inseguridad ya que considera se ha malinterpretado.

En el primer debate presidencial, uno de los principales temas que se tocaron fue la propuesta de amnistía de AMLO, la cual fue criticado por los demás candidatos a la presidencia de México, por lo que Tatiana argumenta que no se trata de perdonar y liberar a los criminales.

La coordinadora del candidato por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ dejó muy en claro que la amnistía no es un perdón a los criminales.

“Tiene que pasar por el Congreso, no es una decisión del Ejecutivo”, señaló.

De igual forma Clouthier argumentó que el acuerdo de paz propuesto por Andrés Manuel incluye la prevención y el análisis de las causas del crimen en México, como lo es la falta de apoyo que tienen los jóvenes en el país, situación por la que AMLO utiliza la frase ‘becarios sí, sicarios no’.

El evento donde explico termino de amnistía fue en el foro #DebatedelDebate organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), al cual asistieron los representantes de los otros candidatos presidenciales: Fausto Barajas, representante de Margarita Zavala; Jorge Castañeda, de Ricardo Anaya; Aurelio Nuño, de José Antonio Meade; y Rodrigo Ocampo, de Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’.

En dicho evento Rodrigo Ocampo, representante de Jaime Rodríguez Calderón el 'Bronco', candidato independiente a la Presidencia de México, dejó en claro que la propuesta de ‘mochar’ la mano a quien robe sólo aplicará para funcionarios públicos, no para la raza.

“La propuesta no se reduce únicamente a la pena corporal. No estamos hablando de mutilar mano a diestra y siniestra, no. La propuesta es para el funcionario público que robe”, señaló