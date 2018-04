Elecciones 2018: AMLO presume ventaja en 24 puntos de México

Según una encuesta de Saba Consultores que difundió Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el candidato a la Presidencia de México, en las próximas elecciones del 1 de julio de 2018, en redes sociales, subió casi cinco puntos en preferencia electoral después del primer debate y muestra una ventaja en 24 puntos del país.

Según esta encuesta telefónica, López Obrador tiene el 39.7 por ciento de preferencias electorales, le sigue Ricardo Anaya con 15.4 por ciento, José Antonio Meade tiene el 10.2 por ciento, Margarita Zavala el 8 por ciento, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” 1.8 por ciento, el 14.1 por ciento no sabe, el 3.5 por ciento no contestó y el 7.3 por ciento no votaría por ninguno.

En el sondeo también se preguntó por quién votarían antes del primer debate presidencial, el tabasqueño de igual manera encabeza esa pregunta pero con menos porcentaje. Por lo que subió en preferencias después del evento del domingo pasado.

Según Saba Consultores antes del 22 de abril el 34.8 por ciento iba a votar por Obrador, el 15% por Anaya, el 9.5 por ciento por Meade, el 4.7% por ciento lo habría hecho por Zavala, el 2.8 por ciento por “El Bronco”, el 17 por ciento no sabía, el 9.5 por ciento no contestó y el 6.7 por ciento por ninguno.

“Según la encuesta telefónica de 'Saba consultores' crecimos después del debate. No pudieron trampearnos y por eso se intensifica la guerra sucia. Todo será inútil, nada ni nadie podrá detener los anhelos de millones de mexicanos por un cambio verdadero”, escribió el candidato acerca de la encuesta.

El aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y de Encuentro Social (PES) también se pronunció sobre el evento en Hidalgo de Parral en Chihuahua:

“aquí en Parral nunca habíamos tenido un acto con tanta gente y es jueves a las 11 de la mañana”.

Los datos ofrecidos no indican cuántas personas fueron encuestadas para el ejercicio, pero señala que se levantó del 17 al 23 de abril y tiene un 95 por ciento de confianza.