Elecciones 2018: AMLO pide no confiarse para asegurar el triunfo contundente

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a sus simpatizantes para salir a votar masivamente este domingo 1 de julio y no confiarse en estas elecciones 2018.

A través de su cuenta de Twitter, López Obrador aseguró estar a la cabeza con más de 25 puntos, pero pide no confiarse ya que la mafia del poder es real.

“Estamos arriba entre 25 y 30 puntos. No hay que confiarse. La mafia del poder existe y los jefes están desesperados. Es indispensable el voto masivo, que el triunfo sea contundente y que podamos decir ‘tengan para que aprendan’”

Al terminar su acto proselitista en Guerrero, Andrés Manuel hizo una invitación para que antes de pensar en el festejo, de resultar ganador, primero salgan a votar.

“Hago un llamado a nuestros representantes de casillas a que no se levanten de las mesas de votación hasta que se termine el cómputo de todas las elecciones, y también le digo a la gente que no nos confiemos. Todos tenemos que salir a votar, tiene que ser voto masivo por la transformación de México. Más vale que sobre y no que falte”