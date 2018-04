Elecciones 2018: AMLO pide investigar documental sobre "populismo"

De gira por el norte del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se refirió a lo que ha denominado como “guerra sucia” contra su candidatura a la presidencia, en las elecciones del 1 de julio de 2018 y advirtió que desde diciembre pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar quién está detrás del documental que lo compara con líderes latinoamericanos etiquetados como populistas.

“¿Por qué no dan la cara?, ¿quién paga el documental?, ¿quién lo hace?, ¿quién es el que lo está ofreciendo?, ¿quién mandó a pintar los autobuses, los camiones? ¿por qué de manera clandestina, por qué de manera oculta? todo esto lo debería de investigar el INE”, afirmó el presidenciable.

No obstante, el tabasqueño celebró que los medios nacionales se hayan negado a transmitir el trabajo audiovisual a pesar de que, aseveró, les ofrecieron dinero para transmitirlo.

“Por cierto les informo que me llegó el dato que no van a publicar, no van a difundir el documental en Claro, no, no va y Cinépolis también y una empresa extranjera la que pasa las series (Netflix) nada más falta una que es de paga, es que es de paga porque van a pagar mucho. Están ofreciendo 100 millones. o sea se iban a rayar las televisoras de México ¡un aplauso para los medios de comunicación de México!”, arengó.

López Obrador también aprovechó para volver a criticar el trabajo del actual gobernador del estado, Javier Corral.



“Le quedó grande el puesto, lo único que ha hecho y hagan una investigación es pintar las casetas de cobro de azul (…) nada más se ha dedicado a quejarse de que se protege a Duarte, de que (Enrique) Peña está protegiendo a Duarte”, destacó.

Esta tarde el tres veces candidato presidencial sostendrá un encuentro con simpatizantes de Torreón, Coahuila y por la noche viajará a la Ciudad de México.